السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى لمنزل فى رفح

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب عدد آخر من المواطنين، فجر اليوم السبت، جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزل مأهول في رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي عشرات النازحين شرق رفح يعود لعائلة حجازي، وأن القصف أسفر عن ارتقاء 8 شهداء على الأقل وإصابة عدد آخر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المئة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة، منذ ذلك الحين، إلى 27،131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66،287 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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