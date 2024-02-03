السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جزر المالديف تتفق مع الهند على سحب كافة أفرادها العسكريين بحلول 10 مايو المقبل

القوات الهندية في
القوات الهندية في جزر المالديف

أعلنت وزارة خارجية جزر المالديف، أنه تم الاتفاق مع الهند على سحب كافة أفرادها العسكريين من جزر المالديف بحلول يوم العاشر من شهر مايو القادم.

 

وذكرت الوزارة - فى بيان - أنه تم التوصل لهذا الاتفاق خلال الاجتماع الثانى لمجموعة رفيعة المستوى من الجانبين فى العاصمة الهندية نيودلهي.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على أن تسحب الهند أفرادها العسكريين من إحدى منصات الطيران الثلاث فى جزر المالديف بحلول يوم العاشر من شهر مارس القادم، وأن تستكمل عملية سحب أفرادها العسكريين من المنصتين الأخريين بحلول يوم العاشر من مايو القادم.

 

وجاء فى البيان أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع سبل تحسين مستوى التعاون الثنائي القائم وتعزيز الشراكة فى مجالات الدفاع والأمن، بالاضافة إلى الشراكة الاقتصادية والتنموية.

 

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الاجتماع الثالث للمجموعة المشتركة رفيعة المستوى فى مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف فى موعد مناسب.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد ذكرت فى وقت سابق أن الهند وجزر المالديف اتفقتا على مجموعة من الحلول العملية التى يمكن أن تساعد على استمرار تشغيل منصات الطيران الهندية هناك لتقديم خدمات إنسانية وطبية لشعب جزر المالديف، وأنه تم خلال المباحثات بين الجانبين التأكيد على أهمية التعاون لتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية.

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