المركزى البريطانى يبقى على معدل الفائدة عند 5.25%

أبقى البنك المركزي البريطاني على معدل الفائدة عند 5.25%، حيث يتوقع أن يتراجع معدل التضخم للمستوى المستهدف قبل عام ونصف العام من الموعد المتوقع.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن صانعي السياسات في لجنة السياسة النقدية، صوتوا لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند أعلى مستوى تقريبًا منذ 15 عامًا لمدة شهر آخر على الأقل.

اللجنة تحتاج لرؤية مزيد من الدلائل على تراجع معدل التضخم

وقال محافظ البنك المركزي أندرو بيلي إنه كانت هناك أنباء جيدة بشأن التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مضيفًا أن اللجنة تحتاج لرؤية مزيد من الدلائل على تراجع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف 2%، والبقاء عند هذا المستوى" قبل أن يتم خفض معدلات الفائدة.

وبحسب أحدث تقرير للسياسة النقدية، فإنه من المقرر تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو هذا العام، أي قبل التوقعات السابقة بواقع 18 شهرًا.

مع ذلك، سوف يبقى معدل التضخم عند هذا المستوى مؤقتًا قبل أن يرتفع خلال النصف الثاني من العام، وقد يصل إلى 8ر2% بحلول أول ثلاثة أشهر من عام 2025