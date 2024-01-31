الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يثبت أسعار الفائدة

البنك الفيدرالي الأمريكى
البنك الفيدرالي الأمريكى

قرر البنك الفيدرالي الأمريكى، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50%.

كانت التوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكى سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير في السياسة النقدية، ولكن الأسواق تترقب أي تغيير في نبرة بيان البنك أو تصريحات رئيس البنك جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بمستقبل خفض الفائدة.

ورهانات الأسواق تراجعت إلى 50% بشأن خفض الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مارس القادم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70%، يرجع هذا إلى تحسن البيانات الاقتصادية منذ بداية العام عن الولايات المتحدة، الأمر الذي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، وقدرته على تحمل بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت. 

البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الولايات المتحدة

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