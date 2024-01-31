الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يثبت أسعار الفائدة

قرر البنك الفيدرالي الأمريكى، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50%.

كانت التوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكى سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير في السياسة النقدية، ولكن الأسواق تترقب أي تغيير في نبرة بيان البنك أو تصريحات رئيس البنك جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بمستقبل خفض الفائدة.

ورهانات الأسواق تراجعت إلى 50% بشأن خفض الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مارس القادم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70%، يرجع هذا إلى تحسن البيانات الاقتصادية منذ بداية العام عن الولايات المتحدة، الأمر الذي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، وقدرته على تحمل بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.