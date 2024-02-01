كوريا الشمالية تعيد وصف نظيرتها الجنوبية بأنها "معادية" أمام الأمم المتحدة

أعادت كوريا الشمالية وصفها لكوريا الجنوبية بأنها "دولة معادية"، حيث حددت العلاقات بين الجانبين بأنها علاقات بين دولتين متعاديتين، وذلك أمام مؤتمر للأمم المتحدة، حسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

ووفقًا لسجلات مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، الذي عُقد أمس الأربعاء، استخدم بان كوانج هيوك، ممثل كوريا الشمالية، والقائم بأعمال مندوبها الدائم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اسم "آر أوه كي" للإشارة إلى كوريا الجنوبية، بمعنى "جمهورية كوريا".

وكان المسئولون الكوريون الشماليون، ومن بينهم بانج، يستخدمون عبارة "ساوث كوريا"، أي "كوريا الجنوبية"، أو اختصارا "إس كي"، في مؤتمرات الأمم المتحدة، لكنهم صاروا مؤخرًا يستخدمون عبارة "آر أوه كي"، بمعنى "جمهورية كوريا".

ويقول المراقبون إن استخدام مسئولي كوريا الشمالية عبارة "جمهورية كوريا" ظهر لأول مرة في بيان أصدرته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، نائبة مدير حزب العمال الحاكم "كيم يو جوند"، في شهر يوليو من العام الماضي.

وبعد ذلك، وصف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، العلاقات بين الكوريتين بأنها "علاقات بين دولتين متعاديتين"، وليس علاقة شعب من أصل واحد، وذلك خلال الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم مؤخرا، كما قرر تغيير السياسات السابقة بالكامل تجاه كوريا الجنوبية في أواخر العام الماضي، بما في ذلك استخدام عبارة "جمهورية كوريا" بدلا من "كوريا الجنوبية"، وهو، حسبما يقول المراقبون، دليل على توجه كوريا الشمالية لفصل القرابة بينها وبين كوريا الجنوبية.