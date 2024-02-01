الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لمنح أوكرانيا 50 مليار يورو

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر منصة إكس اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وافقت على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) خلال قمة منعقدة في بروكسل.

وقال ميشيل: "هذا يضمن تمويلا قويا وطويل المدى ومتوقعا لأوكرانيا".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي: "يتولى القيادة والمسؤولية لدعم أوكرانيا".

وتم التوصل لاتفاق بسرعة خلال قمة أوروبية خاصة، عقب أن عرقلت المجر حزمة مساعدات مالية في ديسمبر الماضي.

ووفقا للاتفاق، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) فإن القادة الأوروبيين "سوف يجرون مناقشة سنوية" بشأن تطبيق التمويل لأوكرانيا، الذي يغطي الأربعة أعوام مقبلة.

وينص الاتفاق على أنه "في حال لزم الأمر، سوف يدعو المجلس الأوروبي خلال عامين المفوضية لطرح مقترح للمراجعة" بالنسبة للتمويل.