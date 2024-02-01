الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على "ريحة ورق" لمحمد جلال في معرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

لم تغب مهنة الصحافة لحظة عن دهاليز معرض القاهرة الدولي للكتاب،  فغالبًا ما يتصدر عدد من الكُتاب الصحفيين بأعمالهم الثقافية أجنحة دور النشر المختلفة.

 تصدر هذا العام كتاب ريحة الورق أقدار وأقلام ومعارك، للكاتب الصحفي محمد جلال فراج، جناح دار المحرر للنشر في قاعة 1، حيث حظي الكتاب بإقبال عدد كبير من الزائرين علي شرائه.

 رحلة خاصة جدًّا في مسارات الصحافة 

 وقال الدكتور محمد الباز في مقدمة الكتاب: "كتب جلال كتابه -الذي أعتبره حلقة من سلسلة كبيرة أعتقد أنها لا بد أن تكتمل- بحب ووَلَهٍ، ومن حقه علينا أن نقرأه نحن أيضًا بحب وولهٍ، فنحن أمام رحلة خاصة جدًّا في مسارات الصحافة التي تسجل الحياة وهي ساخنة، لا تكذب ولا تتجمل، وحتى لو كذبت فإنها سرعان ما تصحح طريقها وتنفض عن كتفيها غبار التناقضات. 
وكما كان بارعًا في اختيار موضوعاته ونجومه الذين كتب عنهم مستعينًا بالصحافة، فإنه كان بارعًا في اختيار عنوان كتابه التوضيحي "أقلام وأقدار ومعارك"، فحياتنا على خريطة الصحافة وحياة من نكتب عنهم لا تخرج عن أضلاع هذه الثلاثية.

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الوفد الروسى: معرض القاهرة للكتاب ظاهرة ثقافية عالمية

 

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.
 

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IMG-20240201-WA0134
IMG-20240201-WA0135
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معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 أجنحة وقاعات معرض الكتاب إصدارات معرض الكتاب أجندة معرض الكتاب

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