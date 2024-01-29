طوفان الأقصي كتاب يتحدث عن بطولات المقاومة الفلسطينية بمعرض الكتاب

شهد جناح دار نفرتيتي للنشر والتوزيع، بقاعة ٢ في معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته ال٥٥، الذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، حالة من الزحام الكبير، بسبب بعض المعروضات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ودور المقاومة بها.

حيث يتم عرض كتاب طوفان الأقصي الموت ولا المذلة للكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، وهو نفس أسم عملية المقاومة الفلسطينية الأخيرة، التي قامت بها عدة أشهر، ولقي الكتاب ترحاب كبير بين زائري الجناح بالمعرض.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.