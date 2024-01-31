الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"فوتوسيشن ببلاش".. إقبال كبير على جناح عصير الكتب لالتقاط الصور التذكارية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح عصير الكتب بقاعة 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ55، المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حالة من الإقبال الكبير، من قبل زائري المعرض في يومه السابع، حيث حرص عدد منهم على التقاط الصور التذكارية مع الديكور المميز للجناح ورسوماته الفنية.

 

ويحتوي جناح عصير الكتب على عدد كبير من الكتب والمؤلفات الثقافية التي تلقى رواجًا كبيرًا من قبل الزائرين، خاصة الأعمار السنية الصغيرة، حيث قصص الأطفال وبعض الرسومات الهندسية.

 

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

 

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

 

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

 

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IMG-20240131-WA0016
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تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض

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