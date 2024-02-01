سعد الدين الهلالى: جميع الأئمة بينهم خلافات فى الفقه

وجّه الدكتور سعد الدين الهلالي، التحية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها قاعة "فكر وإبداع"، في بلازا 1، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن محور "كاتب وكتاب"، لمناقشة كتاب "شطر الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما"، للدكتور سعد الدين هلالي، بحضور الدكتور عبدالحي عزب، والدكتور محمد عبدالستار رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الندوة الإعلامي أحمد سالم.

وأضاف أن كتاب "شطر الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما" يتحدث عن طهارتين، والجديد فيه أنه يقول إن فقه الدين للجميع وليس للنخبة فقط، وعشنا فترة كبيرة في فتوى النخبة فقط، موضحًا أن الفقه يقول كيف تكون الطهارة بأوجه متعددة وأنت تختار المناسب لك، وهذا ما قاله النبي، صلى الله عليه وسلم: "استفتِ قلبك"، ففقه الدين للجميع.

وتابع: يجب أن نثق في الذمم الدينية لكل شخص، وهناك خلافات في الأمور الفقهية حتى بين مشايخ الأزهر، فكل الأئمة بينهم خلافات في الفقه، وطبقت هذا الأمر في مسائل الوضوء والتيمم وقضايا الحياة البسيطة، وهذه مسألة في غاية الأهمية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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