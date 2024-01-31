أخبار فاتتك.. اكتشاف 35 جثة لأشخاص أعدمهم جيش الاحتلال بغزة وحالة الطقس اليوم الأربعاء

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-1-2024

يكثف المصريون البحث عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، ومن المتوقع أن تشهد محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث ستكون الأجواء باردة نهارًا في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 31-1-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 31-1-2024 في البنوك من أكثر الموضوعات بحثًا بعد انشغال المواطنين بسعر العملة الأمريكية في السوق الموازية، وظل الدولار الأمريكي مستقرًا في بداية تعاملات منتصف الأسبوع في البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي.

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عاجل.. اكتشاف 35 جثة لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلى شمال غزة

اكتشف فلسطينيون، أمس الثلاثاء، عشرات الجثث لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وأخفاهم في أكياس بلاستيكية سوداء تحت أكوام من القمامة والركام.

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قلق فى بريطانيا بعد تنظيم مؤتمر فى القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان بغزة

أعربت بريطانيا عن قلقها بعد تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة بحضور وزراء إسرائيليين، حسب نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية.

وقالت بريطانيا إن قطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا.

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عاجل.. هجوم سيبرانى أوكرانى على وزارة الدفاع الروسية

أعلنت المخابرات الأوكرانية أمس الثلاثاء، عن شن هجمات سيبرانية على خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية أدت إلى إغلاقه وتعطيله.

وجاء في الإعلان: "نتيجة لهجوم إلكتروني، تعطل خادم وزارة الدفاع الروسية، الذي كان يستخدم للاتصالات الخاصة"، حسبما أورده موقع "كييف إندبندنت".

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اليوم.. لجنة المسابقات تعلن قرعة المرحلة الأخيرة لدورى المحترفين

تقوم لجنة المسابقات باتحاد الكرة في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بسحب قرعة المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين والتي تشهد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعة الصعود للدوري الممتاز، وتضم عشرة فرق ومجموعة تفادي الهبوط للقسم الثاني "ب" وتضم أيضا عشرة فرق.

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كأس آسيا 2024.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 من الموضوعات التي تشغل الملايين في مصر والوطن العربي من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بسبب احتدام بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2023 المقام حاليًا في ساحل العاج، وكأس أسيا 2024 المقام في قطر، ورغم خروج منتخب مصر الوطني إلا أن الجمهور لازال يتابع منافسات البطولات القارية لا سيما مباريات المنتخبات العربية، ومن المفترض أن يواجه المنتخب السوري نظيره الإيراني اليوم الأربعاء، وفي السطور التالية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

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