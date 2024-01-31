عاجل.. اكتشاف 35 جثة لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلى شمال غزة

اكتشف فلسطينيون، أمس الثلاثاء، عشرات الجثث لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وأخفاهم في أكياس بلاستيكية سوداء تحت أكوام من القمامة والركام.

وأفاد شهود عيان من شمال قطاع غزة بأنهم عثروا بالصدفة على أكياس بلاستيكية سوداء متشابهة وكان المكان تفوح منه رائحة كريهة، وعندما فتحوا أحد الأكياس وجدوا بداخلها جثثًا بعضها متحلل.

وأضاف شهود عيان "قمنا بفتح باقي الأكياس وكان عددها تقريبًا 35 كيس وكان يتواجد بداخل كل كيس جثة لأحد الأشخاص الذين أعدمهم الجيش الإسرائيلي بعد أن قام باعتقالهم، في جريمة مروّعة لا يمكن تخيّل بشاعتها".

وتابعوا: يظهر ذلك من خلال المرابط البلاستيكية التي تم تقييد أيديهم وأرجلهم بها بالإضافة إلى الأقمشة التي عصبوا أعينهم بها، حيث تؤكد كل هذه الأدلة على أن ما جرى هو جريمة اعدام ميدانية لأسرى محتجزين لم يشكلوا خطرًا على الجيش.