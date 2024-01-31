الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-1-2024.. درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يكثف المصريون البحث عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر  عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، ومن المتوقع أن تشهد محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث ستكون الأجواء باردة نهارًا في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

ومن المتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق، وفقًا لخبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة الأربعاء 31 يناير 2024

ويعرض الدستور للقراء حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-1-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر، حيث من المتوقع وفقًا لهيئة  الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء، حيث سيكون الطقس باردًا نهارًا وشديد البرودة ليلًا، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض قطبي جوي في طبقات الجو العليا، وقد تقترب من الصفر مئوية.

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حالة الطقس.. نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين 

و أوصت هيئة الأرصاد الجوية أصحاب حساسية الصدر والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء كمامة، خاصة في المناطق المعرضة للهواء، نظرًا لنشاط الرياح المحملة بالبرودة والرمال والأتربة.

كما قدمت الأرصاد الجوية نصائح مهمة للمواطنين للحذر في أثناء القيادة، حيث نصحتهم بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلًا، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بسبب البرودة الشديدة ليلًا.

 حالة الطقس اليوم في الاسكندرية 31-1-2024

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط والاسكندرية، يُتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف، وتكون الرياح شمالية غربية.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

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أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة نسبيًا، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وتكون الرياح شمالية.

درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم الأربعاء 31-1-2024

القاهرة 7 16

القليوبية 6 16

الجيزة 6 16

السلوم 9 13

مطروح 10 13

العلمين 10 14

واحة سيوة. 5 13

الاسكندرية 10 14

البحيرة 9 14

كفرالشيخ 10 15

دمياط 10 15

بورسعيد 10 14

العريش 10 15

رفح 10 15

الدقهلية 6 15

الغربية 5 14

الشرقية 6 16

المنوفية 7 16

الاسماعيلية. 10 16

القنطرة غرب. 9 16

السويس. 10 16

فايد. 10 17

نخل 1 12

سانت كاترين. -3 8

شرم الشيخ. 12 19

الطور. 16 19

راس سدر 17 20

ابو زنيمة. 16 19

ابو رديس. 16 19

دهب. 17 21

نويبع. 18 20

زعفرانة. 12 17

راس غارب. 12 17

الغردقة. 13 19

سفاجا. 14 19

مرسى علم 15 20

بورغالب. 15 20

القصير. 14 19

شلاتين. 16 20

حلايب. 15 22

راس حدربة. 14 22

الواحات البحرية. 3 15

الفرافرة. 3 14

الدخلة. 4 16

الخارجة. 3 16

الفيوم. 6 16

بنى سويف 5 16

المنيا. 5 18

اسيوط. 6 17

سوهاج. 5 18

قنا. 9 18

الاقصر. 10 19

ادفو. 10 19

اسوان. 11 19

إقرأ ايضًا: "الأرصاد" حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 31 يناير 2024

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