الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حياتك تهمنا".. إرشادات مهمة من المرور للقيادة في الطقس السيئ

جريدة الدستور

أصدرت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات لسائقي السيارات تتناول القيادة في الطقس السيئ بعد تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة برد قارص تصحبها سقوط أمطار. 

وتباشر غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، متابعة حالة الطرق الصحراوية والرئيسية، مع الطقس السيئ للتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال هطول الأمطار.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق لمنع وجود أي كثافات وللتدخل في حالات سقوط الأمطار وسوء حالة الطقس. 

 

وأعلنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور، خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مع التوقعات بهطول الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة.

 

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أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة رعدية على بعض المناطق اليوم الثلاثاء

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الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

نصائح القيادة الآمنة على الطرق في الأمطار

 

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

7- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

8- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

 

وتهيب أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وتوخي الحذر أثناء القيادة في مياه الأمطار أو في الطقس السيء.

الطقس السيء الإدارة العامة للمرور الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجة برد قارصة سيارات الاغاثة

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