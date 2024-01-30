العثور على جثتين لأب وابنته في 6 أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثتين داخل منزلهما في منطقة 6 أكتوبر، وجارِ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة السادس من أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثتي أب وابنته في ظروف غامضة.

جارِ تفريغ كاميرات المراقبة ومحاورة شهود العيان للوقوف على الأسباب الرئيسية للوفاة وللتأكد من وجود شبهة جنائية حول الواقعة أم لا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.