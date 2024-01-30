الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: جيش الاحتلال ارتكب جريمة مزدوجة باغتيال المواطنين بالمستشفى

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مزدوجة بتنفيذه جريمة إعدام خارج نطاق القانون والقضاء استهدفت ثلاثة فلسطينيين، أحدهم جريح، داخل مستشفى مدني في جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.

وأوضح الأورومتوسطي في بيان له، أن الفلسطينيين الثلاثة تمت تصفيتهم من قبل قوة إسرائيلية" خاصة، تخفى أعضاؤها بملابس مدنية، ثلاثة منهم كانوا يرتدون ملابس تمريض وأطباء في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

تفاصيل قوات الاحتلال تقتحم مستشفي ابن سينا في جنين

وسبق، وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة لمستشفى ابن سينا في جنين بزي الطواقم الطبية، واغتيال 3 فلسطينيين.

وأظهرت اللقطات دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتدية الزي المدني حاملة الأسلحة، ما أثار الرعب والفزع في قلوب المرضى والأطباء بالمستشفى.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.

مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.

وتابعت الخارجية الفلسطينية: "تبرز في هذه الحملة المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانًا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأي عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على شعبنا".