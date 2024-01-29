أسامة السعيد: التصريفات الإثيوبية تزيد حدة التوتر والانقسامات وتعرض المنطقة كلها للخطر

قال أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن إثيوبيا تحولت لدولة تعمل على زعزعة منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن إقليم أرض الصومال هو انفصالي لا يعترف به أحد في العالم والمحاولات الإثيوبية تزيد من حدة التوتر والانقسامات وتعرض المنطقة كلها للخطر.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إثيوبيا تحاول اللعب على الأوضاع المرتبكة في بعض الدول لتحقيق مصالحها الشخصية وتشعل الكثير من الأزمات ومنطقة القرن الإفريقي هي هشة أمنيًا، مؤكدًا أن الاتفاق الإثيوبي الصومالي رفضته الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي ومصر والدول والعربية وجامعة الدول العربية.

إثيوبيا تفتح المجال لعودة الجماعات الإرهابية

وأكد أن استغلال إثيوبيا لهذا الموقف للحصول على قاعدة عسكرية وميناء يهدد استقرار وأمن المنطقة، ولا يجب أن يقف الإقيلم مكتوفي الأيدي لأن إثيوبيا تفتح المجال للجماعات الإرهابية للعودة المجال للتحرك في هذه المنطقة مرة أخرى.