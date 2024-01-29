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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

إجازات شهر فبراير 2024

اجازات شهر فبراير
اجازات شهر فبراير 2024

ارتفع البحث عن اجازات شهر فبراير 2024، خلال الساعات الماضية على محركات جوجل من عدد كبير من الموظفين والعاملين بالدولة سواء كان بالقطاع الخاص أو العام، حيث تعد الإجازات الرسمية فرصة لقضاء عطلة عائلية، ويحصل خلالها الموظفين في كل قطاعات الدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، والتي تُقرر الحصول عليها وفق ما يُعلنه مجلس الوزراء.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة على جوجل؛ يستعرض "الدستور" إجازات شهر فبراير 2024 بجانب الإجازات الرسمية المنتظرة طوال هذا العام، والتي يحصل عليها العاملين والموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة.

إجازات شهر فبراير 2024

لا يوجد اجازات رسمية في شهر فبراير 2024 سوى الأيام الأسبوعية (الجمعة والسبت)، حيثُ لا يوجد أي مناسبات في شهر فبراير تسمح بعطلات رسمية للموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة.

إجازات شهر فبراير 2024.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

الإجازات الرسمية 2024 

يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية جدول بأيام الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024، وإليك قائمة بأيام الإجازات: 

الأربعاء 10 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخميس 11 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأربعاء 1 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

الاثنين 6 مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

الاثنين 17 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 18 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الأحد 30 يونيو 2024:  إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 23 يوليو 2024: إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

الاثنين 16 سبتمبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الأحد 6 أكتوبر 2024: إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر.

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