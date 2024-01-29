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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفل توقيع ومناقشة كتاب"صفصافة الصعيد" للدكتورة عواطف عبد الرحمن

توقيع ومناقشة كتاب
توقيع ومناقشة كتاب صفصافة الصعيد

شهدت قاعة "حفلات التوقيع" حفل توقيع ومناقشة كتاب"صفصافة الصعيد.. السيرة الذاتية الجزء الثاني" للدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، ، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ٥٥.

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وشهد ندوة مناقشة وحفل توقيع "صفصافة الصعيد.. السيرة الذاتية الجزء الثانى"، والصادر حديثًا عن المكتبة الأكاديمية، وذلك بمشاركة كل من دكتورة يمنى الخولي أستاذة فلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة عزة عثمان عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة فاروس، والدكتور حسام الضمراني عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق.

ويستعرض الجزء الثانى من كتاب"صفصافة الصعيد.. السيرة الذاتية الجزء الثانى"  للدكتورة عواطف عبد الرحمن، وذلك باستعراض المسكوت عنه في صعيد مصر، وقريتها في الأربعينيات، وجذور العائلة، والنزوح إلى العاصمة، ومسيرتها الأكاديمية فى جامعة القاهرة عبر مرحلتين؛ الأولى منذ عام ١٩٥٦ إلى ١٩٦٠، والمرحلة الثانية منذ عام ١٩٦٠ إلى عام ٢٠٢٣، ورفاق شهادات المسيرة الأكاديمية، ثم تجربة الاعتقال عام ١٩٨١، ثم انتخابات مجلس الشعب، ثم دورها المجتمعي في محافظاتها أسيوط منذ عام ١٩٨٤، ثم أسفارها ورحلاتها لأكثر من ٥٠ دولة حول العالم.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

حفل توقيع ومناقشة كتاب
حفل توقيع ومناقشة كتاب"صفصافة الصعيد" للدكتورة عواطف عبد الرحمن
حفل توقيع ومناقشة كتاب
حفل توقيع ومناقشة كتاب"صفصافة الصعيد" للدكتورة عواطف عبد الرحمن
حفل توقيع ومناقشة كتاب
حفل توقيع ومناقشة كتاب"صفصافة الصعيد" للدكتورة عواطف عبد الرحمن
حفل توقيع ومناقشة كتاب
حفل توقيع ومناقشة كتاب"صفصافة الصعيد" للدكتورة عواطف عبد الرحمن
حفل توقيع ومناقشة كتاب
حفل توقيع ومناقشة كتاب"صفصافة الصعيد" للدكتورة عواطف عبد الرحمن
معرض الكتاب صفصافة الصعيد حفل التوقيع حفل توقيع

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