الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائب عمرو عزت: ٣ مرتكزات لإعادة بناء هويتنا الوطنية المصرية ثقافيا

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وجه النائب عمرو عزت، التحية للدكتوراحمد بهي الدين الأساسي رئيس هيئة الكتاب على المستوى الراقى فى تنظيم هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، كما أكد على الدور السياسي والتثقيفية لتنسيقية شباب الأحزاب فى مجتمعنا المصري، والدور الكبيرالذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم بناء الإنسان المصرى.


واضاف "عزت" خلال فعاليات ندوة" التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية "، ضمن فعاليات محور"ظواهر ثقافية اجتماعية" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب فى القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٥ اليوم الاحد، والتى يديرها الكاتب احمد عبد العليم، أن هناك ثلاثة مرتكزات تتعلق بالهوية الوطنية المصرية، أولها يتعلق بالتكنولوجيا وتأثيرها فى هويتنا، والمراكز الثاني يتمثل فى العولمة وتأثيرها فى الهوية، والمراكز الثالث يتمثل فى الثقافة الغربية والثقافات الدخيلة وتأثيرها فى الهوية والمجتمع المصرى، وهو ما يتطلب استكمال النوادى ودور الثقافة ومراكز الشباب حول تعزيز الهوية وإعادة النظر فى التراث الشعبي والفلكلور لمواجهة ما تمر به الثقافة المصرية من ازمات تراكمية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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تشارك بها في معرض الكتاب.. الكاتبة صفاء النجار تتحدث عن رواية "مقامات الغضب"

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معرض الكتاب أجنحة معرض الكتاب حلمي النمنم وزارة الثقافة افتتاح معرض الكتاب 2024

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