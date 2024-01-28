إقبال على حفل توقيع رواية "الأشقر مروان" لــ إنجي علاء بمعرض الكتاب (صور)

لاقت رواية الأشقر مروان، إقبالا كبيرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ ٥٥ من عام ٢٠٢٤، فقد حضر حفل التوقيع عدد كبير من الجمهور، للحصول على توقيع الكاتبة والسيناريست إنجي علاء.

يذكر أن آخر أعمال الكاتبة والسيناريست إنجى علاء الدرامية مسلسل كوفيد-٢٥ وبلا دليل ولعبة إبليس والادبية رواية قانون الكارما.

أبطال مسلسل كوفيد 25

المسلسل كان من بطولة النجوم يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، عماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

معرض الكتاب الدولي

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان

حفل توقيع رواية الأشقر مروان