الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مفاجآت قريبا.. رامي جمال يعلن موعد طرح الألبوم الجديد

رامي جمال
رامي جمال

شارك المطرب رامي جمال، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام مقطع فيديو خاص به يتحدث عن أحدث أغانيه وموعد إطلاق الألبوم الجديد الخاص به.


وكتب رامي جمال عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام قائلًا: "أنتجت لنفسي أغنية عاملة إيه وبعدها لحظة بعادك، وبعدها هيبدأ يتكلم، وبعدها جيت متأخر، وبعدها دوخناك يا فراق، وبعدها هي حكاية وبعدها بُعده فارق، وبعدها أغنية ابن أمبارح وفاضل أغنية عيد الحب وبكده ينتهي مشوار الشتا، وبعد رمضان إن شاء الله هيبقى في البوم وبعده كام سنجل".


وتوجه المطرب رامي جمال بالشكر إلى صناع الألبوم معه، قائلا: "شكرا لكل الصُناع من مُلحنين وشعراء وموزعين ومصورين وتيم إدارة الأعمال والسوشيال ميديا اللي تعبوا معايا، وشكرا ليكم  جمهور محترم، ومُحب وبيشجعني إني أكمل أتمنى يكون مجهود الفترة دي عجبكم، وحابب أعرف ايه أكتر أغاني في دول حبيتوها واستنوا مفاجآت مختلفة جدا قريبا".


أحدث أعمال رامي جمال

وطرح رامي جمال منذ أيام أغنية بعنوان “بعده فارق” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتنتمي الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

 

أحدث أعمال رامي جمال المطرب رامي جمال رامي جمال البوم رامى جمال شهر رمضان

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