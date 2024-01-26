السيسى وبايدن .. استراتيجية "مصرية - أمريكية" نحو السلام فى غزة

تواصل مصر مشاركتها الفعالة على المستوى الإنساني والسياسي، من خلال تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وبذل العديد من الجهود السياسية والدبلوماسية لتسهيل مرور المساعدات المصرية والدولية عبر معبر رفح.

كما أن جهود مصر من أجل غزة تحظى بتقدير عالمي، سواء في المجال الإنساني أو الجهود السياسية المكثفة لوقف العدوان والتحرك نحو التسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وبايدن

ويحمل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، من الأهمية على المستوى الإعلامي التركيز على المحددات التالية.

- حيث أكد الاتصال الهاتفي على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وأهميتها في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن واشنطن تنظر للقاهرة بصفتها الدولة الأهم إقليميًا لتحقيق هذا الهدف.

بالإضافة إلى ذلك، التأكيد على المواقف المصرية الثابتة من الصراع والحرب الدائرة في غزة، والذي يتلخص في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية عبر مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

والتحذير من خطورة استمرار هذا الصراع؛ لأنه سينتج عنه وصول الأمور لمرحلة اتساعه لدرجة يصعب احتواء تأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للضغط على إسرائيل لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى داخل قطاع غزة.

كما أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وأن السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس أبومازن هى الممثل السياسي الشرعي للفلسطينيين أمام العالم.

فيما أكد الرئيسان على ضرورة حل هذا الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار اللذين لن يتحققا إلا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧.

بالإضافة إلى التأكيد على التوافق المصري الأمريكي حول رفض أي تهجير للفلسطينيين ورفض احتلال إسرائيل قطاع غزة أو حتى تقليص مساحته- وأن هناك توافقا على أن السلطة الفلسطينية ستكون مسئولة عن إدارة الضفة وقطاع غزة، فضلا عن التأكيد أن الاتصالات المصرية الأمريكية لم تنقطع منذ بدء الجولة الحالية من الصراع، وأن القاهرة اعتمدت كثيرا على الضغط الذي تمارسه واشنطن على إسرائيل لخفض التصعيد وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

الجهود المصرية الأمريكية

وفي التفاصيل، تم التأكيد أن الجهود المصرية الأمريكية مستمرة للوصول لوقف إطلاق نار إنساني بهدف حماية المدنيين، وتحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

فيما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكداً تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة.

كما أشار إلى أن المبادرة والطرح المصري الذي قدمته القاهرة منذ أسبوعين، باعتباره المسار الأفضل لخفض هذا التصعيد، وأن مصر لا تزال تمارس الجهود والنقاش مع مختلف الأطراف للوصول لاتفاق شامل حول ملف الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار وإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لإنهاء الحرب.

كما كشفت المكالمة عن تفاصيل تصريحات جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، التي أشار فيها إلى الزيارة الخارجية التي سيقوم بها وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات الأمريكية cia، والتي سيلتقي فيها مع مسئولين من مصر وإسرائيل وقطر بهدف إحراز تقدم في ملف الأسرى والمحتجزين.