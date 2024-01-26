الأزهري من أمام “جناح فلسطين”: "حضرت لمعرض الكتاب نصرًة لـ غزة"

«لأجل نصرة غزة»، وقف الشاب صلاح الازهري، في العشرين من عمره ينشد أمام جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وقال صلاح الازهري لـ “الدستور” إنه جاء إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب لزيارة جناح فلسطين، والأناشيد وسط صور الأطفال الشهداء الذين قتلهم العدوان الإسرائيلي.

أكد أنه سعيد بمشاركة دولة فلسطين في المعرض، مطالبا كل زوار المعرض بزيارة جناح فلسطين، والدعاء للشهداء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.