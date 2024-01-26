الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 كل المحافظات

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض التفاصيل كاملة في التقرير التالى ..

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

أتاحت محافظة القاهرة موقع إلكترونى للحصول على ننتائج  جميع الطلاب المقيدين بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس والمديريات التعليمية التابعة لها  وهو "بوابة نتائج التعليم الأساسى"  والذى يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى "الترم الأول" 2024 حيث أنها ظهرت مؤخرا وذلك باستخدام الرقم القومى للتلميذ  .

نتيجه الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

ويمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الإبتدائى "الترم الأول" 2024 من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسى لجميع تلاميذ محافظة القاهرة وذلك عبر الخطوات التالية :

 

نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 بالخطوات

تسجيل الدخول الى الموقع الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط على الرابط التالى :

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

 

الدخول على رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي

اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي

اختيار المحافظة" محافظة القاهرة "

إدخال اسم الطالب أو الرقم القومى له 

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

الضغط على عرض النتيجة

 تظهر النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب

 

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالألوان

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الألوان بديلا للدرجات  لتكون على النحو التالي

اللون الأزرق: 

يعني أن الطالب نسبته من 85 إلى 100% مما يعني تفوق الطالب واكتسابه للمهارات المطلوبة

اللون الأخضر: 

يعني أن الطالب نسبته من 65 لأقل من 85%، مما يعني امتلاك الطالب للمعارف والمهارات

اللون الأصفر: 

يعني أن الطالب نسبته من 50 إلى أقل من 65%، مما يعني حاجة الطالب لبعض الدعم

اللون الأحمر:

 يعني أن الطالب نسبته من 1 إلى أقل من 50%، مما يعني فشل الطالب في اكتساب المعارف والمهارات

 

موعد إجازة نصف العام وبداية الترم الثانى 2024

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 والتى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى  أن إجازة نصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

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