"اقتصادية النواب" توصى بالموافقة على الاكتتاب فى صندوق التنمية الإفريقى

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المقبلة، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليون دولار.

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية، في تقرير أعدته للبرلمان، بالموافقة على القرار كونه يدعم ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة له، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله، كما يعمل على دعم الدور المصري في التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، حيث يُعد أحد الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر.

ترسيخ جهود الحكومة

وقالت اللجنة إن القرار يسهم في ترسيخ جهود الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وآخرها ما تم توقيعه في قمة المناخ cop 27K، والتي تعمل على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغير المناخي في إفريقيا.

ويتضمن القرار زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء في التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ في 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضًا للصندوق قبول اكتتابات إضافية، وفي هذه الحالة لن تكون أي دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابًا إضافيًا ملزمة بزيادة اكتتابها في تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافي بموجب هذا القرار، ووفقًا للقرار تنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء، 8 طلبات إحاطة موجهة إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول.