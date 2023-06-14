الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشارك في منتدى تنمية صندوق أوبك 2023

رئيس مجموعة البنك
رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

يشارك الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في منتدى تنمية صندوق أوبك لعام 2023 في فيينا، النمسا في 20 يونيو 2023.

وسيستكشف المؤتمر الذي سيكون تحت شعار "الدفع نحو المرونة والمساواة" وهو متابعة للحدث الافتتاحي الذي عقد العام الماضي، التحديات والفرص الحالية لتحقيق التنمية التحويلية والمستدامة. كما سيوفرالمؤتمر منصة للتواصل وتبادل المعرفة بين صانعي القرار وممثلي المنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني.

وسيضم المنتدى أكثر من 30 متحدثًا، من بينهم الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 300 مشارك شخصيًا، بما في ذلك ممثلو 50 منظمة إنمائية دولية.

ويعد صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية مفوضة عالميًا تقدم التمويل حصريًا من الدول الأعضاء في أوبك إلى الدول غير الأعضاء. ومنذ عام 1976، خصص الصندوق أكثر من 22 مليار دولار من موارده لأكثر من أربعة آلاف مشروع في أكثر من 125 دولة حول العالم، مع إجمالي قيمة المشروع تقترب من 190 مليار دولار.

وصندوق الأوبك والبنك الأفريقي للتنمية شريكان منذ عام 1976، حيث شاركا في تمويل ما يقرب من 90 مشروعًا للطاقة والنقل والمياه، حيث ساهم الصندوق بأكثر من مليار دولار في مشاريع تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2022، اتفقت المؤسستان على توسيع شراكتهما لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أفريقيا. ومن المتوقع أن يتخذ التعاون المعزز شكل التمويل المشترك لمشاريع القطاعين العام والخاص، والعمل التشخيصي والتحليلي المشترك، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

الدكتور أكينوومي أديسينا مجموعة البنك الأفريقي البنك الإفريقي للتنمية منتدى تنمية صندوق أوبك النمسا

الأكثر قراءة

"زارها الرئيس السيسى اليوم".. أبرز المعلومات عن مركز طب أسرة الأبعادية بالبحيرة

الحكومة ترصد 120 مليار جنيه إضافية لمخصصات الدعم السلعى لتعويض فروق الأسعار

رئيس الوزراء: من حق المواطن المصرى أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل

تقرير أمريكى: استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا ظهرت بسبب الحرب الأوكرانية

ضبط المتهم بقتل طبيب في الساحل

مصطفى مدبولى: الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 812 مليار جنيه للإسكندرية والبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى