رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشارك في منتدى تنمية صندوق أوبك 2023

يشارك الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في منتدى تنمية صندوق أوبك لعام 2023 في فيينا، النمسا في 20 يونيو 2023.

وسيستكشف المؤتمر الذي سيكون تحت شعار "الدفع نحو المرونة والمساواة" وهو متابعة للحدث الافتتاحي الذي عقد العام الماضي، التحديات والفرص الحالية لتحقيق التنمية التحويلية والمستدامة. كما سيوفرالمؤتمر منصة للتواصل وتبادل المعرفة بين صانعي القرار وممثلي المنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني.

وسيضم المنتدى أكثر من 30 متحدثًا، من بينهم الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 300 مشارك شخصيًا، بما في ذلك ممثلو 50 منظمة إنمائية دولية.

ويعد صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية مفوضة عالميًا تقدم التمويل حصريًا من الدول الأعضاء في أوبك إلى الدول غير الأعضاء. ومنذ عام 1976، خصص الصندوق أكثر من 22 مليار دولار من موارده لأكثر من أربعة آلاف مشروع في أكثر من 125 دولة حول العالم، مع إجمالي قيمة المشروع تقترب من 190 مليار دولار.

وصندوق الأوبك والبنك الأفريقي للتنمية شريكان منذ عام 1976، حيث شاركا في تمويل ما يقرب من 90 مشروعًا للطاقة والنقل والمياه، حيث ساهم الصندوق بأكثر من مليار دولار في مشاريع تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2022، اتفقت المؤسستان على توسيع شراكتهما لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أفريقيا. ومن المتوقع أن يتخذ التعاون المعزز شكل التمويل المشترك لمشاريع القطاعين العام والخاص، والعمل التشخيصي والتحليلي المشترك، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.