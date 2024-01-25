أستاذة الإعلام نسرين عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي لن يلغ الإبداع البشري

شهدت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ قليل ندوة لمناقشة كتاب "الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات"، من تأليف نسرين عبد العزيز، أستاذ الإعلام والدراما المساعد بأكاديمية الشروق، والصادر حديثا عن "دار العربي للنشر والتوزيع".

ناقش المؤلفة كل من هويدا مصطفى أستاذة الإعلام والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس قناة النيل للدراما عمرو عابدين، وأدارت المناقشة هبة حمزة.

الخيال أصبح حقيقة

في تقديمها للندوة، قالت هبة حمزة إن الأعمال الخيالية التي تصورت الوجود الكبير للذكاء الاصطناعي صارت حقيقة ملموسة وهو ما جعل التخوف من قضاء الفكر الآلي على الفكر البشري مشكلة واقعية.

أضافت "حمزة" أن الذكاء الاصطناعي صار يستخدم في مختلف المجالات، ومع التطورات في “شات جي بي تي”، تعززت المخاوف من تهديد التطورات التكنولوجيا لصناعة الدراما والتلفزيون وهو ما يركز عليه الكتاب موضوع المناقشة.

الدراما حال المجتمع ولها أثر كبير في وعي الجمهور

في كلمتها، قالت أستاذة الإعلام ومؤلفة الكتاب نسرين عبد العزيز إن الدراما هي حال المجتمع ولها أثر كبير في وعي الجمهور حسب النهج الذي يسير عليه صناع الدراما، ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى مختلف المجالات، أثير السؤال عن هل يحل الذكاء الاصطناعي محل صناع الدراما التي هي صناعة قائمة على الشعور البشري.

حتى الآن التجارب محدودة في كتابة السيناريو

وأشارت المؤلفة إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في كتابة أعمال درامية ولكن حتى الآن التجارب محدودة في كتابة السيناريو، موضحة أنها حرصت على مناقشة حدود التأثير والوجود.

قالت عبد العزيز إنها انتهت إلى أن الدراما صناعة إبداعية ولن ينه الذكاء الاصطناعي الإبداع البشري مبينة أنها من مناقشتها مع الخبراء توصلت إلى أننا في مرحلة وسطية؛ فصناع الدراما لديهم وعي بالتطورات التقنية لكن هناك ايمان بأنه يحب التوازن بين الابداع البشري واستخدام الذكاء الاصطناعي.

تهديدات الذكاء الاصطناعي

نوه المخرج عمرو عابدين إلى أن الذكاء الاصطناعي، يحمل أخطارا وتهديدات مرعبة لكنه يميل إلى أنه مع ذلك لن ينهي الدور البشري.

وأشاد "عابدين"، بالكتاب ودوره في مناقشة هذه القضية المهمة من خلال المزج بين الدراسة الأكاديمية والممارسات الفعلية وآراء الخبراء.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

و يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

99135700-67F4-448A-8E2A-9B50E0F6386F

72109605-8F92-4C7F-BF44-34B94872BBAB

23B40159-892F-4143-AF03-BD03D5C657A0

EA6C185C-6AC0-409A-9534-86749B537BB5