الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حمايا بيعاكسني".. سيدة تخلع زوجها أمام محكمة الأسرة

ارشيفية
ارشيفية

"زوج والدته دائم معاكستى وحاول التعدي علي أكثر من مرة وبكل مرة يتشاجر معه زوجي لكن بلا جدوى" بهذه الكلمات بدأت “أمانى.م” دعواها التى تقدمت بها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتي تحمل رقم "7933" لسنة 2023.

 

وقالت الزوجة فى دعواها: « مر على زواجنا نحو الثلاثة أعوام بعد قصة حب استمرت لسنوات، وبرغم المشاكل المستمرة التى كان يواجها بسبب انفصال والديه إلا أنني وقفت بجانبه وتحملته، وتمت زيجتنا وسط حضور حافل من الأهل والأصدقاء بشقته بمنزل والدته».

 

وتابعت: «بعد زواجنا بسنة تقريبا تفاجئنا بزواج والدته من رجل  يصغرها بسبع سنوات، وكل أفعاله توضح بأنه تزوجها طمعا فيها وفأموالها، وحاول زوجى التحدث معها كثيرا لإنهاء هذا الزواج لكنها أخبرت كل أبنائها بأنها تحبه ولن تستغنى عنه، وهو أهم لديها منهم وهى حرة بكل تصرفاتها».

وقال: «تحملنا وجودنا معه فى منزل واحد لكنى لم أسلم من نظراته ومعاكساته لى أثناء خروجى ودخولى للمنزل فضلا عن أنه حاول التعدي علي أكثر من مرة مستغلا عدم وجود حماتي بالمنزل، وعندما أخبرت زوجى تشاجر معه لكن حماتي كذبتنى واتهمتنى بأننى من أحاول مراودته وتعدت علي بالضرب المبرح أمام زوجى، طلبت من زوجى مرات كثيرا ترك هذا المنزل والإقامة بشقة بعيدا عن كل هذه المشاكل والمشاحنات لكنه رفض وقال "مش هسيب أمى فريسة سهلة له" حتى فاض بي الكيل وتركت منزل الزوجية منذ سنة تقريبا ورفضت العودة بشرط الانتقال لشقة أخرى فلن أتحمل كل هذا الضغط النفسي، ومنذ ذلك الوقت وأنا لم أوصل معه لأى حلول ودية، وعندما رفض تطليقي وديا لجأت للمحكمة لخلعه».

القاهرة الجديدة محكمة الاسرة قصة حب خلع منزل الزوجية

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