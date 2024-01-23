الخارجية: "على الجانب الإسرائيلى التعاون مع أى مبادرة تهدف إلى حل الأزمة الفلسطينية"

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تتابع بحرص الطرح الأوروبي الجديد المتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه ما زال قيد الدراسة من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح "أبوزيد" خلال مداخلة لبرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten"، أن مصر تدعم الموقف العربي المتفق عليه، والذي يقضي بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الحرب والعنف، وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين، والعمل على إيجاد حل سياسي شامل يستند إلى مبدأ حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار "أبوزيد" إلى أن الجانب الإسرائيلي يجب أن يتعاون مع أي مبادرة تهدف إلى حل الأزمة الفلسطينية، وأن يلتزم بالقانون الدولي والمعايير الإنسانية، وأن يتوقف عن سياسة التوسع والاستيطان، وأن يحترم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.