الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر تؤكد دورها في استضافة اللاجئين.. وتضع ضوابط للمقيمين بطريقة غير مشروعة

يحيى الكدواني
يحيى الكدواني

أعلن اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تلتزم باتفاقية اللاجئين التي انضمت إليها منذ خمسينيات القرن الماضي، وتقدم كل التسهيلات للمهاجرين الذين يلجأون إليها بحثا عن الأمان والحماية، قائلا إن مصر لا تنشئ معسكرات لللاجئين بل تمنحهم حرية الحركة والعمل والتعليم والصحة مثل المواطنين المصريين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى إلى تنظيم وضع المقيمين بطريقة غير مشروعة على أراضيها، وذلك بإصدار قرار من مجلس الوزراء يلزمهم بتقديم طلبات للحصول على بطاقات إقامة ودفع رسوم وغرامات قدرها 1000 دولار، وإيداعها في أحد البنوك المحددة.

وأكد االكدواني، أن هذا القرار يأتي من منطلق حق مصر في معرفة هوية ونشاط وعدد الأجانب الذين يعيشون على أراضيها، مشيرا إلى أن مصر تحظى بتقدير واحترام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات والأديان والثقافات، وتعاملهم بمبدأ عدم التمييز.

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