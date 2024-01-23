خبير تكنولوجيا معلومات يحذر من زيادة عمليات النصب والاحتيال عبر الهاتف والتطبيقات (فيديو)

قال الدكتور وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العديد من المواطنين يتعرضون للسرقة والنصب عند استخدامهم لتطبيقات على الهاتف أو الرد على مكالمات من أشخاص يدعون أنهم من البنوك، قائلًا إن هذه الظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب زيادة عدد الرسائل والأرقام الوهمية التي تستهدف المواطنين.

ونصح حجاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، المواطنين بعدم الوقوع في فخ هؤلاء النصابين والمحتالين، وعدم إعطائهم أي بيانات شخصية أو مالية، مشيرا إلى أن البنوك لا تطلب هذه البيانات عبر الهاتف أو التطبيقات، وأوضح أنه يجب على المواطن التأكد من هوية المتصل والتطبيق قبل الرد أو التفاعل، والالتزام بالكود الخاص بالبنك للتواصل، وقال: "اقفل التليفون ونتأكد من البنك الأول".

وأشار إلى أن هناك محترفين في مجال النصب والاحتيال يستغلون جهل بعض المواطنين أو قلة خبرتهم في التعامل مع هذه المسائل، لذلك حذر من ضرورة اتباع هذه الخطوات: "عدم إعطاء أي بيانات لأي شخض يتواصل معاك عبر الهاتف، عدم التفاعل على أي تطبيقات بشركة أو بنك، التواصل مباشرة مع البنك والتأكد من حقيقة التطبيق والاتصال الهاتفي، عدم التفاعل مع أي معاملات بنكية من خلال شبكات الواي فاي ولا بد من التعامل من الداتا الخاصة بالشخص نفسه".