خبير فى الشئون الأمريكية يكشف أسباب انسحاب حاكم فلوريدا من السباق الرئاسى

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الأمريكية، عن أسباب انسحاب حاكم فلوريدا من السباق الرئاسي أمام دونالد ترامب، خاصة بعد تحقيق ترامب فوزا كبيرا في انتخابات ولاية آيوا.

وأضاف خبير الشؤون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انسحاب حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من السباق الانتخابي يرجع إلى عاملين، العامل الأول هو نوع من البراجماتية والواقعية السياسية في ظل تضاؤل فرصه، فكان الرجل يراهن على أنه سيكون الحصان الأسود في هذا السباق.

وأوضح أن انتخابات ولاية آيوا جعلت هناك فارقا ضخما بينه وبين دونالد ترامب، حيث حصل الأخير على 51% بينما حاكم فلوريدا حصل على 21% بفارق 30 نقطة.

وأشار إلى أن العامل الثاني، وهو الأهم في هذه النقطة، أن "دي سانتيس" ربما يكون أجرى صفقة مع "ترامب" يكون بموجبها جعله نائبا للرئيس في حملته الانتخابية، لذلك عقب "ترامب" على انسحابه بقوله إنهما سيعملان سويا لهزيمة الرئيس جو بايدن، ما يعطي إشارة بأن "دي سانتيس" هو المرشح المحتمل الأكبر ليكون نائبا مع "ترامب" في المعركة الانتخابية.