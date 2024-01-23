الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئاسة: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وتعتزم استكمال مشوارها بالسلام

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور أحمد فهمي

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوساطة المصرية - القطرية الوحيدة التى نجحت فى إيقاف إطلاق نار لمدة 7 أيام وحصل تبادل للمحتجزين فى قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر حريصة على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وحماية أمننا القومي، مؤكدًا أن مصر استثمرت كثيرا فى السلام، وتعتزم استكمال استثمارها فى السلام وحمايته.

موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح

وتابع أن موقف مصر من القضية الفلسطينية  واضح ولا يحتاج لشرح، وداعم دائما للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أجرى مباحثات مع كل الرؤساء فى العالم من أجل القضية الفلسطينية، وأن اتصالات الرئيس السيسي بعدد من الزعماء تجاوزت الساعات من أجل القضية والشعب الفلسطيني. 

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