السعودية: لا يمكن التطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إنه لا يمكن التطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.

وفي حديثه مع شبكة CNN في مقابلة جديدة، رد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على سؤال حول ما إذا كان لا يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية دون الوصول إلى طريق يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات مصداقية ولا رجعة فيها بقوله: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها السلام، لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، ولن يأتي الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وعلى صعيد آخر، كان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، وصف معارضة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقيام دولة فلسطينية بأنها "مخيبة للآمال".

وذلك على خلفية إعلان المتحدث باسم نتنياهو أن الأخير أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الاحتياجات الأمنية لبلاده لا تترك مجالًا لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.