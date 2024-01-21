اليوم.. بما يصلي مسيحيو العالم في رابع أيام أسبوع الواحدة؟

تحتفل الكنائس المختلفة بحلول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين حيث تحيي الكنيسة بكل طوائفها وفي جميع أنحاء العالم أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي يستمر حتى 25 يناير وذلك حرصًا منها على الإتحاد دومًا بمن هو منبع إيماننا جميعًا يسوع المسيح، والذي تصب فيه الطقوس على اختلافها معبّرة عن محبتها له وتمسّكها برسالته.

يتلو المصلين عدة صلوات في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين، ولعل ابرزها الصلوة التالية:

أيها المسيح

يا مَن في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا

صلّيتَ لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحداً

كما أنّ الآب فيك وأنتَ فيه

إجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألّم لانقسامنا.

أعطنا صدقاً فنعرف حقيقتنا،

وشجاعة فنطرح عنّا ما يكمن فينا من لامبالاة وريبة،

ومن عداء متبادل.

وإمنحنا يا ربّ أن نجتمع كلّنا فيك

فتصعد قلوبنا وأفواهنا،

بلا إنقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيّين،

كما تريدها أنتَ وبالسبل التي تريد. ولنجد فيك،

أيها المحبّة الكاملة،

الطريق الذي يقود إلى الوحدة،

في الطاعة لمحبتك وحقّك.

واستقبل القمص أنطونيوس ذكري، راعي كنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، يرافقه الأب أمجد عزت، الراعي المساعد بالكنيسة، وفد منظمة خريجي الأزهر الشريف بالمحافظة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد.

ضم الوفد الدكتور سيد حسن، رئيس فرع المنظمة بأسوان، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، والشيخ عبدالرحيم جاد، مدير التعليم الثانوي، بالمنطقة، وفضيلة الشيخ محمد حفني، مدير التوجيه، بوعظ أسوان.

وشكرت الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، الضيوف على هذه الزيارة، مؤكدين جميعًا المحبة والترابط، لأننا نعيش كيد واحدة، في وطن واحد.

كما التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي المجلس الأعلى للخدمة المريمية ملكة السلام بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء القمص بطرس يعقوب مرشد المجلس، حيث تمت مناقشة الأعمال، التي أنجزت، خلال الفترة الماضية، ثم قدم صاحب النيافة بعض التوصيات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة، خلال الفترة المقبلة.