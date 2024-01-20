مستندات استخراج تراخيص البناء التجاري والسياحي بمرسى مطروح

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، طبقًا للكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2023، للاستخدامات غير السكنية فقط (تجاري – إداري – سياحي وغيرها)، عن طريق التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، كخطوة سريعة وإيجابية، لتسهيل الإجراءات على الراغبين في استخراج تراخيص البناء.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يمكن للراغبين في استخراج تراخيص مبانٍ وأعمال (إنشاء – تعلية)، عليهم التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة مرسى مطروح، ويتم تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 بالمستندات المطلوبة التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص والاصل للإطلاع إجباري.

- 2 صورة توكيل والاصل للاطلاع (محدث) اختياري.

- 3 صورة عقد مسجل والاصل للاطلاع إجباري.

- 4 بيان صلاحية للموقع إجباري.

- 5 قرار التخصيص اختياري.

- 6 عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمده من مهندس نقابي إجباري.

- 7 عدد 3 لوحة رسم هندسى معمارى معتمدة من مهنس نقابى إجباري.

- 8 وثيقه تأمين إذا زادت تكلفة المبنى عن 1000000 جنيه )مليون جنيه او لا ربع طوابق فاكثر + نوتة حسابية + تقرير تربة اختياري.

- 9 شهادة صلاحية الأعمال للترخيص إجباري.

- 10 تفويض او توكيل للمهندس او المكتب الهندسي إجباري

- 11 صورة رخصة هدم وشهادة من مهندس نقابي بإتمام الهدم اختياري.

- 12 موافقة الطيران المدنى إجباري.

- 13 احداثيات الموقع إجباري.

- 14 نموذج حساب تكاليف الاعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه بالائحة التنفيذية إجباري.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين رامي رضا، على تنفيذ بنود الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أهمية الوقوف على تطبيق خطوات الحصول على تراخيص البناء دون أي عراقيل، للتيسير على المواطنين في هذا الأمر لسرعة إنهاء الإجراءات.

استخراج تراخيص البناء

استخراج تراخيص البناء