توفير أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفى سيوة المركزي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعمًا من وزارة الصحة، والأول من نوعه في مستشفى سيوة المركزي بمطروح ماركة "سيمنز ١٦ مقطع"، وجارٍ حاليًا التجهيز لتركيبه وتشغيله، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى سيوة المركزي على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم عمل الرسم الهندسي لموقع تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد تمهيدًا لتركيبه، وأن الجهاز يعتبر نقلة نوعية جديدة بالمحافظة مما يخفف العبء على جميع مرضى مدينة سيوة تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه جرى مخاطبة الشركة المختصة لبداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ويمتاز الجهاز الجديد بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل إشاعات أمراض الجهاز التنفسي، وإشاعات المخ والأعصاب، والعظام، وجميع أشعة الصبغات.