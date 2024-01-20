السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم ورشة تدريب للكوادر الإدارية بـ"النواب والشيوخ"

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثانية والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بمجلسي «النواب والشيوخ» ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى في مواجهة مخططات إسقاط الدول)، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط وحرب اللا عنف وصناعة الدولة الفاشلة وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل والإرهاب والشائعات والحروب النفسية وتخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية، والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام والإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل وجهود الدولة المصرية في كل المجالات لمواجهة تلك المخططات.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة النواب والشيوخ التعليم العالي والبحث العلمي مخططات إسقاط الدول مركز بحوث الشرطة

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