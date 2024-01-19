عاجل| لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

واصل روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، تقديم المبررات للمباراة الثانية على التوالى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣، بعد التعادل مع غانا بنتيجة ٢-٢، فى المباراة التى أقيمت أمس، وجمع «الفراعنة» نقطتين فقط من مباراتين.

وأصر «فيتوريا» على أن منتخب مصر قدم مباراة رائعة للغاية أمام نظيره الغانى، متناسيًا الأخطاء الفادحة التى ارتكبها كمدير فنى فى اختياراته للتشكيل الأساسى والتغييرات، فضلًا عن حالة القلق والتوتر التى انتابته شخصيًا خارج الخطوط طوال مباراة «النجوم السوداء».

ورفع المدرب البرتغالى شعار «لسه الأمانى ممكنة» قبل مواجهة كاب فيردى، مساء الإثنين، وذلك رغم التعادل مع موزمبيق وغانا فى الجولتين الأولى والثانية من منافسات دور المجموعات، بتأكيده أن منتخب مصر لا تزال فرصه قوية للغاية فى التأهل للدور التالى، وكأن الجماهير المصرية أصبح أقصى طموحها التأهل لهذا الدور، وليس الوصول إلى المباراة النهائية واستعادة اللقب الغائب منذ ١٤ عامًا.

وبات تركيز المدير الفنى للمنتخب الوطنى مُنصبًا على مباراة الجولة الأخيرة أمام كاب فيردى، وكيفية تحقيق الفوز فيها بأى طريقة ممكنة، لحسم تذكرة التأهل للدور التالى، وعدم انتظار نتيجة المباراة الثانية بين غانا وموزمبيق، أو الانتظار حتى انتهاء مباريات الدور الأول بالكامل لتحديد المنتخبات الأربعة التى ستتأهل لدور الـ١٦ من بوابة أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث فى المجموعات.

وانخرط روى فيتوريا سريعًا فى وضع عدة سيناريوهات لمواجهة كاب فيردى فى مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعد غدٍ الإثنين، وكلف أحد معاونيه بتقديم تقرير عن مباراة المنافس مع موزمبيق، بعد حضورها من المدرجات، لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عنه، وحتى لا يترك أى شىء للصدفة، خاصة أن كاب فيردى تلاعب بمنتخب غانا فى مباراة الجولة الأولى.

وركز الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، خلال المحاضرة الفنية التى ألقاها روى فيتوريا، صباح أمس الجمعة، على مناقشة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون أمام غانا، فى محاولة من الجهاز لعلاج تلك الأخطاء وعدم تكرارها فى باقى المباريات.

وشدد «فيتوريا» على أن هدفى منتخب غانا جاءا من أخطاء واضحة تمامًا فى التمركز، إلى جانب عدم القدرة على غلق المساحات أمام لاعبى المنافس بشكل جيد، وهى نفس الأخطاء التى حدثت فى مباراة الجولة الأولى أمام موزمبيق، ما يحتاج لمزيد من التفاهم بين لاعبى الخط الخلفى، والتركيز بشكل أكثر فى رقابة مفاتيح لعب المنتخبات المنافسة، وعدم منحها مساحات للتسديد على مرمى محمد الشناوى من خارج منطقة الجزاء.

وتلقى محمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، عدة نصائح من مدرب الحراس، بشأن ضرورة التركيز فى الكرات العرضية بشكل دقيق، وعدم الخروج دون استخلاص هذه الكرات، حتى لا يدفع منتخب مصر الثمن بأهداف من أخطاء بسيطة.

وتحدث مدرب حراس «الفراعنة» مع «الشناوى» حول الأخطاء التى وقع فيها أمام موزمبيق وغانا، مشددًا على أنها أخطاء بسيطة، ولم يقع فيها حارس الأهلى من قبل، وهو ما يحتاج منه للتركيز بشكل أفضل فى المباريات المقبلة.

وأعرب مسئولو اتحاد الكرة، سواء خالد الدرندلى وحازم إمام الموجودين فى كوت ديفوار، أو باقى أعضاء مجلس إدارة «الجبلاية» فى القاهرة، عن انزعاجهم من حالة التوتر التى انتابت «فيتوريا» خلال البطولة، وكأنه لم يكن مستعدًا للأجواء الإفريقية، سواء على مستوى كرة القدم داخل الملعب، أو ما يتعلق بحالة الطقس.

وحرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الوطنى، على عقد جلسة مع روى فيتوريا، عقب التعادل مع غانا، بهدف دعم المدير الفنى، وتأكيد مساندة اتحاد الكرة وجميع أعضاء مجلس الإدارة له فى مهمته.

وجاءت هذه الجلسة بالاتفاق بين حازم إمام وباقى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بهدف دعم «فيتوريا» قبل مباراة كاب فيردى، رغم عدم توفيقه فى أول مباراتين أمام موزمبيق وغانا، وتعقد موقف «الفراعنة» فى التأهل للدور التالى.

كما جاءت هذه الجلسة فى ظل الهجوم المتواصل الذى يواجهه «فيتوريا» من المدربين واللاعبين السابقين، والعديد من وسائل الإعلام المصرية، إلى جانب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.