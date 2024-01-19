الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

مصر وغانا
مصر وغانا

واصل روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، تقديم المبررات للمباراة الثانية على التوالى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣، بعد التعادل مع غانا بنتيجة ٢-٢، فى المباراة التى أقيمت أمس، وجمع «الفراعنة» نقطتين فقط من مباراتين.

وأصر «فيتوريا» على أن منتخب مصر قدم مباراة رائعة للغاية أمام نظيره الغانى، متناسيًا الأخطاء الفادحة التى ارتكبها كمدير فنى فى اختياراته للتشكيل الأساسى والتغييرات، فضلًا عن حالة القلق والتوتر التى انتابته شخصيًا خارج الخطوط طوال مباراة «النجوم السوداء».

ورفع المدرب البرتغالى شعار «لسه الأمانى ممكنة» قبل مواجهة كاب فيردى، مساء الإثنين، وذلك رغم التعادل مع موزمبيق وغانا فى الجولتين الأولى والثانية من منافسات دور المجموعات، بتأكيده أن منتخب مصر لا تزال فرصه قوية للغاية فى التأهل للدور التالى، وكأن الجماهير المصرية أصبح أقصى طموحها التأهل لهذا الدور، وليس الوصول إلى المباراة النهائية واستعادة اللقب الغائب منذ ١٤ عامًا. 

وبات تركيز المدير الفنى للمنتخب الوطنى مُنصبًا على مباراة الجولة الأخيرة أمام كاب فيردى، وكيفية تحقيق الفوز فيها بأى طريقة ممكنة، لحسم تذكرة التأهل للدور التالى، وعدم انتظار نتيجة المباراة الثانية بين غانا وموزمبيق، أو الانتظار حتى انتهاء مباريات الدور الأول بالكامل لتحديد المنتخبات الأربعة التى ستتأهل لدور الـ١٦ من بوابة أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث فى المجموعات.

وانخرط روى فيتوريا سريعًا فى وضع عدة سيناريوهات لمواجهة كاب فيردى فى مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعد غدٍ الإثنين، وكلف أحد معاونيه بتقديم تقرير عن مباراة المنافس مع موزمبيق، بعد حضورها من المدرجات، لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عنه، وحتى لا يترك أى شىء للصدفة، خاصة أن كاب فيردى تلاعب بمنتخب غانا فى مباراة الجولة الأولى.

وركز الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، خلال المحاضرة الفنية التى ألقاها روى فيتوريا، صباح أمس الجمعة، على مناقشة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون أمام غانا، فى محاولة من الجهاز لعلاج تلك الأخطاء وعدم تكرارها فى باقى المباريات.

وشدد «فيتوريا» على أن هدفى منتخب غانا جاءا من أخطاء واضحة تمامًا فى التمركز، إلى جانب عدم القدرة على غلق المساحات أمام لاعبى المنافس بشكل جيد، وهى نفس الأخطاء التى حدثت فى مباراة الجولة الأولى أمام موزمبيق، ما يحتاج لمزيد من التفاهم بين لاعبى الخط الخلفى، والتركيز بشكل أكثر فى رقابة مفاتيح لعب المنتخبات المنافسة، وعدم منحها مساحات للتسديد على مرمى محمد الشناوى من خارج منطقة الجزاء.

وتلقى محمد الشناوى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، عدة نصائح من مدرب الحراس، بشأن ضرورة التركيز فى الكرات العرضية بشكل دقيق، وعدم الخروج دون استخلاص هذه الكرات، حتى لا يدفع منتخب مصر الثمن بأهداف من أخطاء بسيطة.

وتحدث مدرب حراس «الفراعنة» مع «الشناوى» حول الأخطاء التى وقع فيها أمام موزمبيق وغانا، مشددًا على أنها أخطاء بسيطة، ولم يقع فيها حارس الأهلى من قبل، وهو ما يحتاج منه للتركيز بشكل أفضل فى المباريات المقبلة.

وأعرب مسئولو اتحاد الكرة، سواء خالد الدرندلى وحازم إمام الموجودين فى كوت ديفوار، أو باقى أعضاء مجلس إدارة «الجبلاية» فى القاهرة، عن انزعاجهم من حالة التوتر التى انتابت «فيتوريا» خلال البطولة، وكأنه لم يكن مستعدًا للأجواء الإفريقية، سواء على مستوى كرة القدم داخل الملعب، أو ما يتعلق بحالة الطقس. 

وحرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الوطنى، على عقد جلسة مع روى فيتوريا، عقب التعادل مع غانا، بهدف دعم المدير الفنى، وتأكيد مساندة اتحاد الكرة وجميع أعضاء مجلس الإدارة له فى مهمته.

وجاءت هذه الجلسة بالاتفاق بين حازم إمام وباقى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بهدف دعم «فيتوريا» قبل مباراة كاب فيردى، رغم عدم توفيقه فى أول مباراتين أمام موزمبيق وغانا، وتعقد موقف «الفراعنة» فى التأهل للدور التالى.

كما جاءت هذه الجلسة فى ظل الهجوم المتواصل الذى يواجهه «فيتوريا» من المدربين واللاعبين السابقين، والعديد من وسائل الإعلام المصرية، إلى جانب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

مواد متعلقة

المنتخب الوطني يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لـ"الرأس الأخضر"

أشعة لتحديد حجم إصابة صلاح وموعد عودته.. اليوم

فيتوريا بعد التعادل مع غانا فى أمم إفريقيا: "لسه الأمانى ممكنة"

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

باستثناء الأسود.. إطلالة متواضعة للعرب فى الجولة الاولى بأأمم أفريقيا

من أجل تحفيزهم.. ماذا قال فيتوريا للاعبى الفراعنة قبل مواجهة غانا؟

اعتياد الأجواء يسهل مهمة الفراعنة امام النجوم السوداء

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

عاجل| لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

خطة طوارئ.. «الدستور» تنشر أبرز بنود مشروع الموازنة الجديدة: ترشيد صارم للنفقات.. واستمرار الحماية الاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية