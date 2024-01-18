من أجل تحفيزهم.. ماذا قال فيتوريا للاعبى الفراعنة قبل مواجهة غانا؟

استعان البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى،ببعض كلمات حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، لإثارة حماس لاعبى الفراعنة وتحفيزهم قبل ساعات من مواجهة منتخب غانا فى العاشرة من مساء اليوم الخميس على استاد فيليكس هوفويت بوانيى، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وركز فيتوريا فى إحدى محاضراته مع اللاعبين حول ما ذكره حازم إمام بأن مباراة غانا فرصة عظيمة لرد الاعتبار، من خلال تحقيق فوز كبير على البلاك ستارز، ليكون بمثابة رد اعتبار للفراعنة عن الخسارة الشهيرة بستة أهداف مقابل هدف فى موقعة كوماسى عام 2013 فى المباراة الفاصلة لمونديال 2014 الذى أقيم فى البرازيل.

واعتبر مدرب الفراعنة أن مواجهة اليوم أمام النجوم السوداء فرصة عظيمة لرد الاعتبار، فى ظل تواضع منتخب غانا على مستوى جميع الخطوط، وهو ما ظهر فى مباراة الرأس الأخضر التى خسرها منتخب غانا بهدف نظيف، وكانت اليد العليا لمنتخب الرأس الأخضر، فى محاولة من جانب فيتوريا لتحفيز لاعبيه وشحنهم معنويًا قبل هذه المباراة التى أسماها بموقعة رد الاعتبار.

فى الوقت نفسه، حسم فيتوريا قراره بشأن إجراء بعض التعديلات على خطة المباراة، وكذلك إدخال بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التى ستخوض المباراة، بهدف التغلب على المشاكل التى واجهها فى المباراة الأولى أمام موزمبيق وخاصة مع بداية الشوط الثانى، حيث تأثر الأداء بسبب الرطوبة العالية وعدم جاهزية بعض اللاعبين فى التشكيلة.

المباراة ستحدد بشكل كبير هوية متصدر المجموعة الثانية، الأمر الذى يزيد من صعوبتها على الفريقين، بحكم الدوافع لدى كل منتخب، سواء منتخب مصر الذى يسعى لرد الاعتبار من ناحية واستعادة صدارة المجموعة، فى مقابل رغبة منتخب غانا الجامح فى الفوز أو التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى، مما يؤكد أن الدوافع قوية للغاية لدى المنتخبين.