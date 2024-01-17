اعتياد الأجواء يسهل مهمة الفراعنة امام النجوم السوداء

تحسنت الأمور كثيرا داخل صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم في مدينة أبيدجان الإيفوارية، بعدما أصبح الجميع أكثر هدوءا واعتادوا على الأجواء، فى ظل درجات الحرارة العالية وكذلك الرطوبة المرتفعة، الأمر الذى قد يسهل عليهم مباراة غانا من الناحية البدنية، بعدما عانى الجميع من الارهاق فى مباراة موزمبيق.

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم الأربعاء بمشاركة جميع اللاعبين، استعداد لمباراة الغد أمام غانا، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وربما يكون موعد إقامة مباراة غانا فى الثامنة مساءا بتوقيت كوت ديفوار، العاشرة بتوقيت القاهرة، هو افضل بالنسبة للاعبين ، بحيث تكون الأجواء افضل نسبيا من حيث معدل الرطوبة فى كوت ديفوار ، الإمر الذى يسهل المهمة الصعبة للفراعنة، خاصة فى ظل موقف منتخب غانا الصعب وحاجتها هى الأخرى للفوز من أجل تصحيح وضعها بعد الخسارة فى المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر .

وهو ما دفع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، لتعديل موعد مران الفراعنة حيث خاض منتخب مصر، تدريبه في الثامنة و النصف مساء أمس الثلاثاء، على ان يستمر المران فى نفس الموعد بعدما كانت التدريبات تقام فى السابعة مساءا .

ووضع روى فيتوريا عدة سيناريوهات للتعامل مع المباراة الثانية فى البطولة أمام غانا والمقرر لها مساء غد الخمبس، على أمل تحقيق الفوز ووضع قدم فى دور ال ١٦ للبطولة من ناحية، وتحسين العلاقة مع الجماهير المصرية من ناحية أخرى، قبل بدء المرحلة الأصعب فى الأدوار الإقصائية، والتى تحتاج بدورها لدعم جماهيرى كبير .

لذلك كانت أبرز مطالبات روى فيتوريا للاعبين على مدار اليومين الماضيين منصبة حول ضرورة تقديم عرض أفضل أمام غانا ومصالحة الجماهير الغاضبة، مشددا على أحقية الجماهير فى انتقاد لاعبيها فى حالة التعثر، ومن ليست لديه القدرة على تقبل هذا الأمر من بين اللاعبين، فليبعد نفسه عن متابعة ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.