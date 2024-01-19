المنتخب الوطني يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لـ"الرأس الأخضر"

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر مساء الإثنين المقبل، في ختام مباريات الفراعنة بدور المجموعات لبطولة أمم افريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وتعادل منتخب مصر أمس مع نظيره الغاني بهدفين لكل فريق، بعد مباراة ماراثونية شهدت تعرض محمد صلاح قائد الفراعنة للإصابة فى العضلة الخلفية.

ويؤدي اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس تدريبات استشفائية بمعرفة الجهاز الطبي، بينما يشارك باقي اللاعبين لمران كامل بهدف الحفاظ على مستواهم الفني والبدني، تحسبا للاعتماد على أي لاعب من البدلاء في المباريات المقبلة.

وأغلق روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ملف مباراة غانا بكل ما فيه، من أجل التركيز في المباراة المقبلة، أملا في تحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر وبلوغ دور الـ16 من البطولة دون انتظار لنتائج الآخرين، سواء في مجموعة مصر أو المجموعات الأخرى في حال البحث عن التأهل من بوابة أفضل ثوالث في المجموعات الستة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، أمام منتخب الرأس الأخضر في العاشرة من مساء الاثنين المقبل على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، على أمل تحقيق الفوز وانتزاع تذكرة التأهل المباشر للدور التالي من بطولة أمم أفريقيا 2023، بدلا من الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل عن طريق أفضل ثوالث للمجموعات من عدمه في حال التعادل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين أمام غانا وموزمبيق، فى حين يتصدر منتخب الرأس الأخضر، المجموعة برصيد 3 نقاط قبل مباراته في الرابعة عصر اليوم أمام موزمبيق الذي يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة ويليه منتخب غانا بنفس الرصيد فى ذيل المجموعة.