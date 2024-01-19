"تخصص محامين".. اعترافات عصابة سرقت 4 مكاتب في الجيزة

أدلى المتهمان بـسرقة 4 مكاتب محامين بالجيزة باعترافات تفصيلية لجرائمهم التي استولوا فيها على اسلحة نارية مرخصة ومبالغ مالية ضخمة من المكاتب.

وقال المتهمان أنهما كانا يستهدفان مكاتب المحامين لما تحتويه في أغلب الاوقات على مبالغ مالية اكأتعاب الموكلين وأسلحة مرخصة، وأرشدا عن 3 متهمين آخرين يشترون منهم المسروقات خاصة الاسلحة النارية.

تفاصيل الواقعة

وتبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من محامى باكتشافه "سرقة طبنجة "مرخصة" – عدد من الطلقات - مبلغ مالي"، من داخل المكتب الخاص به.

نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما “سيئا النية” مالك مقهى وآخر عاطل، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمان والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، “تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه”.

ارتكاب 3 وقائع سرقة

وبتطوير مناقشة المتهمان المضبوطان أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهالإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة، وأضافا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة “جهاز لاب توب، شاشة تلفاز، هاتف محمول، مبالغ “عملات محلية وأجنبية”، طبنجة” من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة، والتصرف فى السلاح النارى بالبيع لأحد الأشخاص عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط “أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى”.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.