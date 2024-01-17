3 سلاسل بمليون جنيه.. كواليس سرقة "مايا شيحة" داخل مركز تجميل بأكتوبر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة السرقة التي تعرضت لها "مايا" شقيقة الفنانة حلا شيحة، داخل صالون تجميل باكتوبر.

وأبلغت "مايا" أجهزة الأمن بالجيزة، باكتشافها اختفاء 3 سلاسل ألماس تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه.

وانتقلت قوة أمنية وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في موقع البلاغ، وبدأ فريق البحث في سماع أقوال شهود العيان في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.

واتهمت "مايا"، خبيرة تجميل وعاملة بسرقة 3 سلاسل، مؤكدًة أنها خلال تواجدها في صالون التجميل، خلعت مشغولاتها الذهبية وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدًا لإجراء الجلسة واكتشفت بعد عودتها للمنزل أنها لم تأخذ السلاسل ولما عادت إلى المكان فوجئت بإنكار العاملين حدوث الواقعة.