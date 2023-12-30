"أنحنى لصمودهم".. أمنية من الفنانة حلا شيحة لفلسطين فى العام الجديد 2024

أعلنت الفنانة حلا شيحة، عن أمنياتها للسنة الجديدة 2024، والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة، والتي ضمت دعاءها للشعب الفلسطيني أن يرفع عنهم البلاء.

وكتبت حلا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلًة: "سأبدأ العام الجديد بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين الحبيبة، القوية، الصامدة، أرسل لهم رسالة حب وأُقبّل رءوسهم وأنحني لصمودهم".

وأضافت: "سائلة الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم البلاء ويُنزل عليهم السكينة ويرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم ويربط على قلوب أمهاتهم ورجالهم ويحفظ أطفالهم من كل سوء".

ووجهت حلا شيحة رسالة للجمهور العربي، قائلًة: "أرسل رسالة لكل الأمة العربية أن اتحدوا لإنقاذ فلسطين المقدسة وأبنائها بكل ما أوتيتم من مساندة معنوية ومادية، فليس لهم بعد الله إلا مساندتنا ودعمنا، كل عام وأنتم بخير وبداية لعام جديد يبعث الأمل والخير والسلام".

الفنانة حلا شيحة

وشكرت حلا شيحة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر.

وقدمت اعتذارًا لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حديثها: الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.