الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الكاميرات كشفتها.. كواليس سقوط المتهمة فى سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية؟

مايا شيحة
مايا شيحة

١٢٠ دقيقة فقط استغرقتها الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة سلاسل الماس من الفنانة مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة من داخل مركز تجميل بأكتوبر. 

 

كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الجريمة كاملة حيث رصدت عاملة بالمركز يبدو عليها علامات الارتباك وعندما تم استجوابها اعترفت بارتكابها الجريمة حيث قالت إنها تسلمت السلاسل الماسية من الفنانة لحين انتهائها من جلسة التجميل ثم اخفتها وعندما عادت مايا شيحة للسؤال عن السلاسل لاستلامها أنكرت العاملة استلامها منها إلا أن الكاميرات كشفت أمرها وأرشدت عنها. 

 

كانت أبلغت مايا، شرطة النجدة باكتشافها اختفاء السلاسل الألماس والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن المليون جنيه، وانتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.

 

واتهمت «مايا»، في بلاغها، خبيرة تجميل وعاملة بسرقة 3 سلاسل، قائلة إنها أثناء تواجدها في صالون التجميل خلعت ما ترتديه من مشغولات وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدًا لإجراء جلسة تجميل واكتشفت بعودتها إلى بيتها أنها لم تأخذ السلاسل ولما عادت إلى المكان فوجئت بإنكار العاملين للواقعة وعلى إثر ذلك اتصلت بالنجدة.

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3 سلاسل بمليون جنيه.. كواليس سرقة "مايا شيحة" داخل مركز تجميل بأكتوبر

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القبض على مرتكبى واقعة سرقة موقع تحت الإنشاء ببورسعيد

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتعرض ممثلة معتزلة للسرقة في مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مقدمة البلاغ مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، إذ أفادت باختفاء بعض مجوهراتها لدى تواجدها في صالون تجميل.

 

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق. 

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