الذئاب نهشت جسده.. "قعدة مزاج" انتهت بكارثة فى مقابر سوهاج

تجري النيابة العامة بسوهاج تحقيقات موسعة في العثور على أشلاء بشرية "عظام آدمية" في مقابر المنطقة الجبلية بمركز دار السلام في سوهاج، حيث تبين أنها لشاب متغيب نهشته الذئاب بعد مقتله على يد ابن عمه.

وأشارت التحريات إلى عثور الأجهزة الأمنية على أجزاء بشرية بمنطقة المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية بناحية نجع المشايخ التابع لقرية أولاد يحيى، حيث تبين أنها لشاب في نهاية العشرينات من العُمر.

بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مُبلغ بتغيبه يدعى (محمود. أ. م- 27 عامًا- يعمل في إحدى شركات الملاحة الخاصة)، منذ عدة أيام، وتبين إصابته بطلق ناري ثم هجوم من الذئاب على جثمانه ونهشه.

وتبين أن وراء إصابته بطلق ناري ابن عمه (لطفي. ا- 25 عامًا)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم، وبسؤاله أقر بخروجهما سويًا لشراء المواد المخدرة وذهابهما إلى المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية، لتعاطي المواد المخدرة، وأثناء تدخين المخدرات خرج عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزة المتهم، أصابت المجني عليه وأنهت حياته فخشي ابن العم من المسائلة القانونية وترك جثة ابن عمه وفر هاربا.

تم نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وإبلاغ أسرة المجني عليه بالواقعة، كما تم التحفظ على السلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاد الجاني، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.