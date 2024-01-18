الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الذئاب نهشت جسده.. "قعدة مزاج" انتهت بكارثة فى مقابر سوهاج

ذئب
ذئب

تجري النيابة العامة بسوهاج تحقيقات موسعة في العثور على أشلاء بشرية "عظام آدمية" في مقابر المنطقة الجبلية بمركز دار السلام في سوهاج، حيث تبين أنها لشاب متغيب نهشته الذئاب بعد مقتله على يد ابن عمه. 

وأشارت التحريات إلى عثور الأجهزة الأمنية على أجزاء بشرية بمنطقة المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية بناحية نجع المشايخ التابع لقرية أولاد يحيى، حيث تبين أنها لشاب في نهاية العشرينات من العُمر. 

بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مُبلغ بتغيبه يدعى (محمود. أ. م- 27 عامًا- يعمل في إحدى شركات الملاحة الخاصة)، منذ عدة أيام، وتبين إصابته بطلق ناري ثم هجوم من الذئاب على جثمانه ونهشه.

txt

مايا مرسي تطالب الأمم المتحدة وآليات القانون الدولي بوقف العدوان على غزة

txt

التصريح بدفن 3 شباب غرقوا فى ترعة المريوطية بالبدرشين

وتبين أن وراء إصابته بطلق ناري ابن عمه (لطفي. ا- 25 عامًا)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم، وبسؤاله أقر بخروجهما سويًا لشراء المواد المخدرة وذهابهما إلى المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية، لتعاطي المواد المخدرة، وأثناء تدخين المخدرات خرج عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزة المتهم، أصابت المجني عليه وأنهت حياته فخشي ابن العم من المسائلة القانونية وترك جثة ابن عمه وفر هاربا.

تم نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وإبلاغ أسرة المجني عليه بالواقعة، كما تم التحفظ على السلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاد الجاني، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الذئاب نهشت جسده قعدة مزاج مقابر سوهاج النيابة العامة اشلاء بشرية سوهاج

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

عاجل.. "الحوثيون" يعلنون استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن بالصواريخ

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

بعد انفصال ياسمين والعوضى.. خبير أبراج يفجر مفاجأة عن الزعيم والكينج (فيديو)

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

خبير اقتصادى يكشف مسارين لحل أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس