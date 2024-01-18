الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن 3 شباب غرقوا فى ترعة المريوطية بالبدرشين

التصريح بدفن 3 شباب
التصريح بدفن 3 شباب غرقوا فى ترعة المريوطية بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم غرقا في ترعة المريوطية عقب سقوط سيارة ملاكي تقلهم. 

وشيع الأهالي جنازة الشباب الثلاثة وسط صرخات أسرهم وحزن ذويهم، خاصة لما كانوا يتمتعون به من حسن الخلق والاحترام "زينة الشباب" بحسب ما قاله أهالي البلدة. 

وسقطت سيارة ملاكي في ترعة المريوطية في المسافة بين أبو صير والعزيزية بالبدرشين، وتم سحب السيارة بالأوناش، وتبين مصرع 3 من مستقليها وهم هشام سعيد فتيح 27 سنة ومحيى الدين على محمود 24 سنة ومحمد ناصر شهاب 24 سنة.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنان آخران إثر سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

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وتلقى المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة وإنقاذ شخصين مصابين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وبالبحث عن 3 مفقودين تم انتشال جثامينهم من الترعة. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

دفن ٣ شباب ترعة المريوطية البدرشين النيابة العامة جنازة الشباب الثلاثة

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