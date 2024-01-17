تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بترويج العاب النارية في بولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 أشخاص، لاتهامهم بترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وبمواجهته اعترف بإدارة الصفحة الترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالإشتراك مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، تم ضبطهما وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182 قطعة ألعاب نارية).

واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.